«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Дайеру в два раза

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера £ 50 млн, а самому игроку предложить двукратное увеличение зарплаты, сообщает The Guardian. В настоящее время 23-летний футболист зарабатывает £ 70 тысяч в неделю.
Источник отмечает, что при таком предложении шансы на уход Дайера весьма велики. «Тоттенхэм» устраивает сумма в размере £ 50 млн, кроме того, «шпоры» не захотят создавать дисбаланс в команде и существенно повышать зарплату Эрику.
Контракт Дайера с лондонцами действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах АПЛ, забил 2 гола и получил 6 жёлтых карточек.