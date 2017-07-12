Источник: «Рома» согласовала пятилетний контракт с «турецким Пауло Дибалой»

Римская «Рома» близка к приобретению полузащитника турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Дженгиза Ундера, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Сумма трансфера может составить около € 13 млн.
По данным СМИ, Ундер, которому через два дня исполнится 20 лет, уже согласовал с «Ромой» условия личного контракта и в ближайшую пятницу пройдёт медосмотр. Соглашение буде рассчитано на пять лет, а зарплата «турецкого Пауло Дибалы», как называют Дженгиза, составит € 1,5 млн в год.
Агент футболиста Омер Узун подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Ромы», однако подчеркнул, что сделка ещё не завершена.
В минувшем сезоне Ундер провёл 32 матча в чемпионате Турции и забил 7 голов.