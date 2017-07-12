Ньянг близок к переходу в «Фенербахче», где будет зарабатывать € 3,5 млн в год

Нападающий «Милана» М`Байе Ньянг близок к переходу в «Фенербахче», утверждает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium. По имеющимся данным, 22-летний форвард подпишет контракт на 4 года с зарплатой в € 3,5 млн за сезон.
«Милан» хочет получить за своего футболиста не менее € 18 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован «Эвертон». Однако сам футболист не спешит с переходом в стан «ирисок», так как ждёт предложения от лондонского «Арсенала».
Вторую половину сезона-2016/17 Ньянг провёл в аренде в «Уотфорде». Он сыграл 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.