Вальдано: в 2002 году Перес сказал: «Подождём, пока Кака будет стоить € 60 млн»

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано сообщил, что в 2002 году «сливочные» могли приобрести бразильского полузащитника Кака, который тогда выступал за «Сан-Паулу», всего за € 12 млн. Тем не менее президент «сливочных» Флорентино Перес решил повременить с этим трансфером.
«Дело было в 2002 году. В рамках празднования столетия „Реала“ мы организовали товарищеский матч, в котором принимали участие звёзды мирового футбола. Мне пришло в голову позвать на этот матч Кака. Он приехал и сыграл просто великолепно в последние 20 минут.
После матча я поговорил с Флорентино Пересом и сказал ему: «Здесь есть потрясающий игрок, который сейчас стоит всего € 12 млн, но через четыре года он будет стоить € 60 млн». Ответ Флорентино я не забуду никогда: «Не волнуйся, Хорхе. Мы подождём, пока он будет стоить € 60 млн», — приводит слова Вальдано AS.
В 2003 году Кака перебрался из Бразилии в «Милан», а в 2009 году всё же перешёл в «Реал» за € 65 млн.