Агент: в услугах Насри заинтересованы два топ-клуба из Италии

Агент Ален Мильяччо, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри, рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы два топ-клуба из Италии. Одним из них, судя по словам Мильяччо, является «Рома». Напомним, что 30-летний Насри провёл минувший сезон в аренде в «Севилье», где работал новый спортивный директор римлян Мончи.
«Игрок по-прежнему принадлежит „Манчестер Сити“, а мы пока рассматриваем предложения. Существует возможность переезда в Китай. Что касается Италии, то там есть два клуба, заинтересованные в услугах Самира, с которыми мы ведём переговоры. Это команды топ-уровня.
Мончи хотел приобрести его для «Севильи», он хорошо знаком с возможностями Насри. Город и команда уровня «Ромы» наверняка были бы интересны Самиру. Но мы хотим сперва понять суть проекта «Ромы» и разобраться, сможет ли Самир в него вписаться», — приводит слова агента RomaNews.
В сезоне-2016/17 Насри провёл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.