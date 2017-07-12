Уго Санчес: Хамес? Для того чтобы играть в «Реале», нужно делать больше

Бывший нападающий мадридского «Реала» Уго Санчес прокомментировал переход полузащитника Хамеса Родригеса из «Королевского клуба» в мюнхенскую «Баварию». Санчес считает, что футболист сборной Колумбии не демонстрировал свой максимум в составе «сливочных».
«То, что произошло с Родригесом, не удивляет. Это должно было случиться. Ему надо было доказать Зидану, что он может рассчитывать на него. А получалось, что когда-то Зидан мог рассчитывать на него, когда-то — нет. Характер нужно делать сильнее, и этого немного не хватило Хамесу. Чтобы играть в «Реале», нужно делать немного больше», — приводит слова Санчеса Marca.