Видео: лучшие голы «Барселоны» в Примере сезона-2016/17

В сезоне-2016/17 «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, проиграв борьбу за чемпионство мадридскому «Реалу». Официальный канал Ла Лиги в YouTube опубликовал видео десяти лучших голов сине-гранатовых в прошедшем сезоне.
Третье место в рейтинге занял гол Неймара в ворота «Сельты» в матче 26-го тура (5:0). На втором месте — точный удар Рафиньи в игре с «Леганесом» (4-й тур, 5:1). Первое место досталось Луису Суаресу и его голу в ворота «Севильи» в 30-м туре (3:0).
Посмотреть видеоподборку лучших голов «Барселоны» можно в YouTube.