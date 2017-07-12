Видео: лучшие сейвы Яна Облака в Примере в сезоне-2016/17

Мадридский «Атлетико» по итогам сезона-2016/17 занял третье место в испанской Примере и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Немалая заслуга в этом принадлежит словенскому голкиперу Яну Облаку.
Официальный канал Ла Лиги в YouTube опубликовал видео 10 лучших сейвов вратаря «матрасников» в прошедшем сезоне. Лучшим признан сейв, который Облак совершил в матче 12-го тура против мадридского «Реала» (0:3), парировав удар головой в упор от Криштиану Роналду.
Посмотреть видеоподборку лучших сейвов Облака можно в YouTube.
Облак: хорошо чувствую себя в «Атлетико», буду играть здесь в следующем сезоне