А. Карвальо: в Японии сбросил 7-8 кг и получил единственную за 20 лет травму

Новичок «Тосно» Андерсон Карвальо подчеркнул, что не жалеет о переходе в «Виссел Кобе» в 2012 году. Бразильский полузащитник не провёл ни одного матча в составе японского клуба.
«У меня был естественный период адаптации – 2-3 недели тренировался, чтобы уловить игровой ритм. И на неделе, когда я должен был дебютировать в основе, получил травму бедра. Единственная травма, которая у меня была за 20 лет в футболе! Это ещё ладно. Я потерял лишь месяц – не самое страшное. Другое дело, что за это время из клуба ушёл тренер, который меня пригласил. Дальше у меня уже не было шанса появиться на поле. Я вернулся из аренды, когда в чемпионате Японии ещё 10 матчей оставалось.
Японский этап карьеры не был ошибкой. Мне было полезно преодолеть сложности. После этого опыта мне уже было проще заиграть в «Боавиште». Я ведь жил один в Японии. Никто не готовил мне еду. Сбросил 7-8 кг, поэтому и получил травму. Когда приехали родители, стало попроще в плане питания. На самом деле, в Японии классно. Всё хорошо организовано, меня отлично встретили, народ харизматичный. Никогда плохо не отзовусь о японцах», — сказал Карвальо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Андерсоном Карвальо читайте на «Чемпионате» в скором времени.