Задача «Енисея» в нынешнем сезоне — выход в Премьер-Лигу

Директор «Енисея» Денис Рубцов на сегодняшней пресс-конференции рассказал, какие задачи перед красноярской командой стоят на нынешний сезон.
«По величине бюджета „Енисей“ находится в середине таблицы ФНЛ. Задача на сезон – выход в Премьер-Лигу. Либо через стыки, либо напрямую. Прошлый сезон показал, что Красноярск готов к большому футболу», — рассказал Рубцов.
В первом туре Футбольной национальной лиги подопечные Дмитрия Аленичева на выезде уступили петербургскому «Динамо» (1:2). Во втором туре «Енисей» дома примет «Тюмень» (15 июля).
Аленичев: если б «Енисей» ставил задачу занять 8-10-е место, не пришёл бы в клуб