ФИФА признала законным переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону»

Международная федерация футбола признала законным переход нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.
Бразильский клуб подал жалобу в ФИФА на игрока ещё в мае 2015 года, так как считал, что «Барселона», Неймар и компании N&N Consultoria нарушили условия перехода. «Сантос» получил за трансфер Неймара всего € 17 млн, в то время как остальная часть суммы (около € 58,5 млн) досталась самому игроку и N&N Consultoria.
Теперь у «Сантоса» есть 10 дней для того, чтобы оспорить данное решение. Ранее в СМИ сообщалось, что инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, требует наказать Неймара, будучи уверенным, что недополучил деньги, положенные за трансфер бразильца в «Барселону» летом 2013 года.