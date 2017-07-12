Агент: надеюсь, через несколько дней Армаш подпишет контракт с «Анжи»

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы защитника сборной Молдавии Игоря Армаша, прокомментировал возможный переход футболиста в «Анжи». Бывший игрок «Кубани» находится в расположении махачкалинского клуба и в скором времени должен пройти медицинское обследование.
«Надеюсь, через несколько дней мы подпишем контракт», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Игорь Армаш выступал за «Кубань» с 2010 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги.
«Анжи» ведёт переговоры о переходе с Армашом