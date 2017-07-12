«Зенит» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Зенит» и Nike представили домашнюю игровую форму петербургской команды сезона-2017/18. Домашняя футболка нового сезона — светло-голубая. Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда». Домашние шорты и гетры выполнены в тёмно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника — тёмно-синего цвета.
Первый матч в новой форме сине-бело-голубые проведут 16 июля в Хабаровске в матче 1-го тура РФПЛ с клубом «СКА-Хабаровск».
«Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту». За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях», — отмечается в пресс-релизе.