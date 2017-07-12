Ближайшие четыре домашних матча «Динамо» СПб проведёт в Новгороде

Руководство петербургского «Динамо» приняло решение провести четыре ближайших домашних матча ФНЛ в Новгороде, сообщается на официальном сайте клуба. Напомним, что в первом туре «Динамо» играло на стадионе «Петровский».
«Уважаемые болельщики. В связи с загруженностью стадиона „Петровский“ и обращением руководства МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выражающим обеспокоенность в плане обеспечения общественного порядка, а также невозможностью переноса домашних матчей клуба на другие даты, руководство футбольного клуба „Динамо-СПб“ приняло решение, что ближайшие четыре матча в рамках ФНЛ динамовцы проведут на резервном стадионе „Электрон“ в Великом Новгороде.
Все пропуска и аккредитации на домашние матчи „Динамо“ будут действительны и на этом стадионе. О порядке реализации билетной программы на матчи и о возможной доставке болельщиков из Санкт-Петербурга на игры мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Расписание «Динамо СПб в ФНЛ можно посмотреть на „Чемпионате“.