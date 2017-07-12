Каррера — о новой форме: главное — не то, что на футболке, а что под ней

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» рассказал, что он думает по поводу новой формы московского клуба, которая была презентована 8 июля.
«Как отношусь к отсутствию полоски на новой форме? Главное — не то, что на футболке, а что под ней», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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