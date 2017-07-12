Каррера: «Спартак» не может себе позволить промахнуться с трансферами

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом», отвечая на вопрос о трансферах, отметил, что красно-белым нужно сделать очень точный выбор.
«Сейчас мы думаем о Суперкубке. Дальше будет видно. Мы не можем себе позволить промахнуться с трансферами. Нам нужно сделать очень точный выбор», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России