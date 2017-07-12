Каррера назвал непривычным время начала матча «Спартак» — «Локомотив»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» рассказал, что думает по поводу позднего начала игры. Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
«Немножко непривычное время начала игры, но футбол зависит от телевидения. Если бы выбор стоял за мной, я предпочёл бы начать играть в 20:00 или в 20:30.
Суперкубок – один матч, который нужно выиграть. Будем отдаваться максимально, чтобы победить. Эта игра – часть будущего сезона, в котором мы также будем стремиться победить. Я выигрывал Суперкубок и игроком, и в роли второго тренера с «Ювентусом», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.