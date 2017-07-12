Нападающий ЦСКА Витиньо в новом сезоне будет играть под 11-м номером

Нападающий ЦСКА Витиньо выбрал номер, под которым будет играть в сезоне-2017/18. Бразильский футболист взял футболку с 11-м номером, освободившимся после ухода Алексея Ионова. Об этом сообщается на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».
Ранее с цифрой 11 на спине в ЦСКА играли Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Кирилл Панченко. Напомним, что в прошлом сезоне Витиньо выступал под 31-м номером.
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