Каррера: Петкович обязательно поможет «Спартаку», но ему нужно много работать

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом», комментируя переход защитника Марко Петковича, отметил, что сербский футболист обязательно поможет красно-белым.
«Петкович обязательно поможет нашей команде. Это молодой игрок, способный на многое. Но ему ещё предстоит много работать. Нужно набрать физические кондиции, чтобы помочь команде», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.
Видео с пресс-конференции также можно посмотреть на «Чемпионате».