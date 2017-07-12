Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Власов стал игроком «Динамо» СПб

Полузащитник Олег Власов, в сезоне-2016/17 выступавший за тульский «Арсенал», продолжит карьеру в петербургском «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На какой срок рассчитан договор с 32-летним футболистом, не сообщается.
Профессиональную карьеру Власов начинал в 2002 году в составе «Зенита», выиграв с командой серебряные медали чемпионата России. В дальнейшем выступал за «Сатурн», «Терек», московское «Торпедо», «Мордовию» и тульский «Арсенал». Полузащитник имеет в своём активе 13 сезонов в российской Премьер-лиге, в Первенстве ФНЛ выступал лишь однажды — в сезоне-2013/14 в составе «Торпедо», которое по итогам турнира заработало повышение в классе.
В «Динамо» Олег Власов будет играть под 84-м номером.