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Дядюн подписал контракт с «Ростовом»

12 июля 2017, среда. 13:04. Футбол

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн подписал контракт с «Ростовом». Об этом 29-летний футболист рассказал в интервью «Р-Спорт».

«Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», — поведал Дядюн.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что «Рубин» и Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Владимир Дядюн пришёл в «Рубин» в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе казанской команды нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), а также Кубка Содружества (2010).

«Рубин» объявил об уходе Дядюна
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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ФК Ростов Владимир Дядюн Трансферы
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
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