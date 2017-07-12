Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн подписал контракт с «Ростовом». Об этом 29-летний футболист рассказал в интервью «Р-Спорт».
«Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», — поведал Дядюн.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что «Рубин» и Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Владимир Дядюн пришёл в «Рубин» в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе казанской команды нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), а также Кубка Содружества (2010).
«Рубин» объявил об уходе Дядюна