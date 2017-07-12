Каррера: «Спартак» должен быть осторожен с Ари, это очень опасный нападающий

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» ответил на вопрос о том, как сдержать нападающего «железнодорожников» Ари.
«Все хорошо себя чувствуют. По составу есть кое-какие сомнения, но думаю, что до завтрашнего вечера я решу. Спрашиваете, как сдержать Ари? Это квалифицированный и очень опасный нападающий. Несмотря на что Ари не очень высокий, он очень хорошо играет «на втором этаже». Мы должны быть очень осторожны. Это дерби, мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре.
Что касается травмы Зобнина, то это очень важный для нас игрок, он мог закрывать две-три позиции на поле. Наша игра не изменится, изменятся исполнители», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть на «Чемпионате».