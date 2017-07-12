Президент «Ростова»: клубу не принадлежали контракты со многими игроками

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферной политике клуба, отметив, что «Ростову» не принадлежали права по контрактам со многими футболистами и все они имели право уйти по окончании прошлого сезона в статусе свободного агента.
«Мы знали, что практически у всех игроков есть опция свободного выхода из клуба по окончании сезона. Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду. Футбольному клубу права по контрактам и так не принадлежали, мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться. В итоге клуб получит компенсацию. Для клуба бесплатных трансферов не бывает. Даже если игрок пришёл как свободный агент, всё равно существуют агентские, подъёмные, зарплаты и разные платежи. Это всё затраты, которые нужно учитывать. Мы понимали, что в клубе финансовые трудности и летом будет перезагрузка.
Мы определили бюджет на летние и зимние трансферы, в рамках которого мы формируем новую команду — это инвестиции в клуб. Комплектуем команду вокруг тех игроков, которые остались. Начали с россиян, договорились с очень хорошими и качественными игроками. Мы отдаём предпочтение молодым и талантливым футболистам, которые играют за свои национальные сборные и подходят под нашу игровую модель. Если мы берём игрока в аренду, у нас должна быть опция с правом выкупа. Контракты предпочтительнее заключать по системе «3+1». Трансферами в клубе занимаемся спортивный директор и я, все переходы предварительно согласовываются с главным тренером», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.