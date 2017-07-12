Ребров: сборная России достойно выглядела на Кубке конфедераций

Голкипер «Спартака» Артём Ребров в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.
«Следили за сборной России и переживали. Жалко, что не смогли пройти дальше, но достойно выглядели. Можно рассуждать, плохо или хорошо, но по самоотдаче никаких вопросов нет. Симпатизировал сборной Германии, у которой молодая команда, хорошее поколение. Ну и сборной России, понятно», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 14 июля на стадионе «Локомотив». Начало — в 21:30 мск.
Видео с пресс-конференции также можно посмотреть на «Чемпионате».