«ПСЖ» предложил Дани Алвесу £ 230 тыс. в неделю

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес, который, по сообщениям СМИ, в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», получил от французского клуба предложение подписать контракт, по которому он будет зарабатывать £ 230 тыс. в неделю, сообщает интернет-издание Goal.
Ранее отмечалось, что 34-летний бразилец достиг соглашения с французским клубом о двухлетнем контракте. При этом ещё недавно была информация, что Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити».
12 июля должна состояться пресс-конференция, на которой он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».
Источник: Дани Алвес прибыл в Париж и подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ»