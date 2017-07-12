«Шахтёр» представил проморолик новой домашней формы

Донецкий «Шахтёр» представил проморолик домашней формы на сезон-2017/18. Новый комплект от компании Nike поступил в продажу 11 июля.
«Вертикальные полосы знаковых для «горняков» цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлён домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещённую «Донбасс-Арену». Чёрные рукава и плечи – символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса.
С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, продолжающаяся на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой», — говорится на официальном сайте «горняков».
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».