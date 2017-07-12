Доннарумма: у меня никогда не было намерения предать фанатов «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал решение продлить контракт с россонери. Новый договор 18-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
«Я рад и горжусь, что остаюсь в «Милане». Начал карьеру здесь, здесь вырос. У меня никогда не было сомнений в том, что хочу остаться в «Милане». Мне жаль фанатов, но я повторю, что у меня никогда не было намерения предать их. Я должен поблагодарить их за поддержку, которую они оказали мне за последние два года», — цитирует Доннарумму Football Italia.
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