Ханджич и Сандро Готал покинули расположение «Амкара»

Нападающие Харис Ханджич и Сандро Готал, проходившие просмотр в «Амкаре» на сборе в Словении, покинули расположение пермской команды. Об этом главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.
«Их уж нет!» — ответил Гаджиев на вопрос о том, планирует ли «Амкар» подписать контракты с этими футболистами.
Накануне Ханджич и Готал приняли участие в товарищеском матче с клубом из Любляны «Браво», завершившемся победой «Амкара» со счётом 3:1. Сандро провёл на поле всю игру, Харис был заменён на 60-й минуте.
27-летний босниец Ханджич известен российским болельщикам по выступлениям за «Уфу», в последнее время он играл за венгерский «Дебрецен». Последняя команда 25-летнего австрийца Готала — израильский «Ашдод».