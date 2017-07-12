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Президент «Ростова» рассказал, с чем связан уход Бердыева из клуба

12 июля 2017, среда. 14:27. Футбол

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, при каких обстоятельствах произошёл уход из ростовского клуба Курбана Бердыева, который вернулся на пост главного тренера «Рубина».

«С Курбаном Бердыевым и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из Ростова был связан с тем, что его пригласили в „Рубин“, для него это вызов. В своё время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно.

Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города Ростова-на-Дону запущен проект «Футбол детям», который мы планируем развивать", — цитирует Аратюнянца официальный сайт „Ростова“.

Президент «Ростова»: клубу не принадлежали контракты со многими игроками
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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12 июля 2017, среда
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