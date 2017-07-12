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Луческу: в «Зените» мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами

12 июля 2017, среда. 14:37. Футбол

Румынский специалист Мирча Луческу, под руководством которого «Зенит» в прошлом сезоне РФПЛ занял третье место, поделился впечатлениями от работы в петербургской команде.

«Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! Разговаривал с ним три раза! Убеждал: „Ты мне нужен…“ Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: „Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!“ Разве я мог поступить иначе? Не мог.

Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день! «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было всё это узнавать?

Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов – быстро понял, что им ещё рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиано и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему „Зенит“ столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришёл в клуб.

Ещё мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч… Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провёл… Да Смольникова спросите!

У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение – Шатов. Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, всё строилось на контратаках. Контроль мяча – максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять всё это!» — сказал Луческу.

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Аксель Витсель Александр Кокорин Артём Дзюба Доменико Кришито Ибрагим Цаллагов Игорь Смольников Мирча Луческу Николас Ломбертс Олег Шатов Халк Эсекьель Гарай
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