Прядкин заявил, что многие клубы РФПЛ готовы ввести систему видеоповторов

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал по поводу возможного внедрения системы видеоповторов в РФПЛ.
«Мы поднимали вопрос о том, чтобы ввести систему видеоповторов в РФПЛ. Многие клубы готовы её ввести. Галицкий вообще хотел на свои деньги её приобрести и содержать. Но для того чтобы это грамотно приводилось в действие, нужны и определённые операторы, судьи и многое другое.
Нужны регламентирующие нормы, благодаря которым можно будет определять, когда использовать видеоповтор. Да, они бы во многом помогли в новом чемпионате», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
«Система видеоповторов будет полностью работать на чемпионате мира. Это очень сложно организовать. Множество компаний поставляют оборудование. Сейчас проработан договор с ФИФА и РФС. Скоро мы начнём искать персонал и все прорабатывать. Процесс уже запущен.
Сейчас в Италии начнётся работа с этой системой. Мы будем изучать то, как она будет работать в таком широком масштабе. Всё-таки Кубок Конфедераций гораздо меньше по объёму», — отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.