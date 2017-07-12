Иванович: у «Зенита» красивая новая форма, есть немного истории в ней

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о новой форме петербургской команды, которая была представлена сегодня, 12 июля.
«Хорошо, мне подходит. Красивая форма, есть немного истории в ней. Надеемся, с ней будет успех у нас. Яркая гостевая? Мне нравится яркий цвет. У нас большая история и много успеха — надеемся, что так будет и в новой фиолетовой форме», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Видео: Бранислав Иванович о новой форме «Зенита»
«Дизайн новой экипировки вдохновлён традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту». За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, тёмные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях. Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», — отмечается на официальном сайте «Зенита».
Видео: футболисты «Зенита» представили новую форму