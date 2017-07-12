«Атлетико» объявил о переходе полузащитника «Севильи» Витоло

Полузащитник «Севильи» Витоло перешёл в «Атлетико», сообщает пресс-служба мадридского клуба. Контракт с 27-летним футболистом подписан до 2022 года.
Из-за запрета, наложенного ФИФА на регистрацию новых игроков, первую часть сезона-2017/18 Витоло проведёт на правах аренды в «Лас-Пальмасе». К «Атлетико» полузащитник присоединится 1 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что трансферная операция будет осуществлена следующим образом: «Атлетико» даст Витоло € 40 млн, для того чтобы он мог заплатить сумму своих отступных «Севилье».
Статистику выступления Витоло в сезоне-2016/17 испанской Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».