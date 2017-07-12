Прядкин: в Англии всё иначе с лимитом на легионеров, но где их сборная сейчас?

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что при составлении календаря на сезон-2017/18 учитывались мнения всех сторон, включая болельщиков.
«При составлении календаря мы учитываем мнения всех. И болельщиков в том числе. Понимаете, у нас безысходность. Всё для комфорта предусмотрено сейчас. И для детей, и для инвалидов. Для всех. Неизвестно, что будет зимой. Не удивлюсь, если зима с летом поменялись. Были сезоны, когда в декабре не было вообще снега. В Перми было тепло, а в Москве дубак. Это не отговорка. Мы правда учитывали мнения всех. Любой клуб заинтересован во мнении болельщиков», — рассказал Прядкин.
Также Сергей Прядкин затронул тему лимита на легионеров.
«В Англии всё иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас? Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.