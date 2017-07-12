Владельца «Лестера» обвинили в коррупции в Таиланде

Компания King Power, которой владеют президент «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха и его сын Айяватт, обвиняется в многомиллионной коррупции в деятельности своего бизнеса в Таиланде. Как сообщает The Guardian, King Power обвиняется в невыплате государству Таиланду £ 327 млн по франшизе, связанной с аэропортом в Бангкоке.
Иск был подан заместителем председателя правительственного комитета по борьбе с коррупцией Чарнчайном Исарасенараком. Он утверждает, что King Power вступил в сговор с сотрудниками аэропорта, чтобы заплатить правительству лишь 3% за беспошлинную торговлю вместо 15%.
King Power приобрёл «Лестер» за £ 39 млн в 2010 году, когда клуб ещё участвовал в Чемпионшипе.