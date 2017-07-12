Прядкин — о матче «Спартак» — ЦСКА: команды сыграют в декабре на шикарном поле

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал по поводу дат столичного дерби «Спартак» — ЦСКА. Ранее генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев заявил, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА запланированы на 13 августа и 10 декабря.
Позже заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что дерби красно-белых с ЦСКА в следующем сезоне российской Премьер-Лиги может состояться не 10 декабря, а 20 февраля.
«Было много дискуссий насчёт матча „Спартак“ — ЦСКА. Клубы говорили о том, что лучше сыграть на поле, когда они будут уходить на зиму, нежели наоборот. Это поддержали единогласно. Всегда сложно подготовить поле после зимы. Они будут играть на шикарном поле на „Открытие Арене“ в декабре. Если не случится никаких форс-мажоров, матч состоится. Надеемся, что все пройдёт на высшем уровне», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.