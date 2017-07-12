Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Дахуда

Полузащитник Махмуд Дахуд, права на которого принадлежали мёнхенгладбахской «Боруссии», продолжит карьеру в Дортмунде. Стороны согласовали переход ещё 30 марта этого года, но к «шмелям» хавбек присоединился только сейчас.
Махмуд Дахуд подписал с дортмундской «Боруссией» контракт до лета 2022 года. В новой команде немецкий футболист будет играть под 19-м номером.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 12 млн.
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