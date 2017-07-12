Полузащитник «Зенита» Мак мог перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, перешедший на правах аренды в ПАОК, мог оказаться в «Локомотиве», сообщает греческое издание Metrosport. По информации источника, московский клуб был готов арендовать у сине-бело-голубых 26-летнего футболиста, взяв на себя его зарплату — € 1,3 млн. Сам Мак захотел вернуться в ПАОК, цвета которого он защищал до перехода в «Зенит». Греческое издание SDNA отмечает, что владелец ПАОК Иван Саввиди сумел убедить «Зенит» не отдавать Мака в «Локомотив», договорившись об аренде Роберта в свою команду, при которой ПАОК берёт на себя половину зарплаты игрока. При этом «Зенит» установил сумму, за которую ПАОК может выкупить Мака летом, — € 4 млн.