Шатов: мы — «Зенит», и у нас есть только одна цель — побеждать

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов в ходе презентации новой формы рассказал о целях, которые стоят перед командой в новом сезоне.
«Лишь начало сезона покажет, как команда готова к нему. Сборы прошли очень продуктивно и в плане физической подготовки, и в плане тактики. В команде появилось много новых игроков, и нам ещё потребуется какое-то время, чтобы сыграться, но мы понимаем, что мы — «Зенит», и у нас есть только одна цель – побеждать. Третье место, которое мы занимали два года подряд, мы сами считаем большой неудачей, ведь каждый футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Также не нужно забывать, что мы должны приносить команде и городу титулы. Надеемся, что в этом году у нас всё сложится», — цитирует Шатова пресс-служба «Зенита».