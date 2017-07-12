Сёмин: решение сделать И. Денисова капитаном «Локомотива» – это моё мнение

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение назначить полузащитника Игоря Денисова капитаном команды на время отсутствия защитника Ведрана Чорлуки.
«Решение сделать Денисова капитаном – это моё мнение, потому что прошёл год. Выбирается не голосованием, а игрок, который может быть во всех вопросах принципиальным и руководит командой на поле, человек, который небезразличен к игре. Пока нет Чорлуки, будет Денисов. Гилерме сложно из ворот руководить процессом. Все эти факторы сложились вместе. Главное – небезразличие и бойцовские качества Денисова. Он не всем удобен и не всех устраивает, но я доволен его кандидатурой», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.