Бывший судья Игорь Егоров назначен начальником «Енисея»

В административном штабе ФК «Енисей» произошли изменения. Начальником команды назначен экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров, до этого работавший в «Анжи». Администратором команды назначен экс-футболист «Металлурга» Александр Морозов, который выступал за красноярскую команду мастеров в 2004-2006 годах.
«В качестве судьи Игорь Вячеславович с 2001 по 2012 год провёл в РФПЛ свыше 150 матчей, неоднократно признавался лучшим арбитром России. После окончания карьеры судьи работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортивным директором «Волги», а также занимал должность начальника команды махачкалинского «Анжи».
Отметим, что ранее занимавший эту должность Александр Кожевников остаётся в клубе на должности помощника начальника команды", — информирует сайт «Енисея».