«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба, которая опубликовала видеоролик с 34-летним бразильским футболистом.
В видеоролике Алвес при помощи специального оборудования нанёс на футболку «ПСЖ» номер 32, под которым он будет выступать в команде в следующем сезоне. Защитник подписал с французской командой соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2019 года.
Алвес перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Ювентусом», в составе которого выступал с 2016 года.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «ПСЖ».