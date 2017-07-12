И. Денисов: «Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по увиденному

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов перед матчем за Суперкубок России против «Спартака» (14 июля) выразил мнение, что празднование чемпионства не скажется на игре красно-белых, а также ответил на вопрос о болельщиках.
«Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел. На свадьбе у Овечкина были Глушаков и Самедов? Они пили водичку без газа. Думаю, у них всё в порядке. Ребята получили золотую медаль, и думаю, они захотят ещё одну. Это только дополнительная мотивация.
Хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Сезон был очень тяжёлым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы её выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если сезон начнётся с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего чемпионата", — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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