В день Суперкубка на стадионе «Локомотив» нельзя забронировать парковку онлайн

Для автовладельцев в день матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» (14 июля) будет предусмотрена парковка на территории стадиона стоимостью 600 рублей. За стадионом «Локомотив» расположен крытый паркинг, где можно будет поставить автомобиль. При этом приобрести пропуск на парковку можно только в кассах стадиона. Бронирование парковочного места онлайн будет недоступно.
В обычные дни парковка также стоит 600 рублей. Онлайн-продаж по решению РФПЛ не будет только на матче за Суперкубок, в дни проведения других домашних игр «Локомотива» система будет работать в обычном режиме.
И. Денисов: «Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по увиденному