Тихонов и Титов заключили пари на результаты «Крыльев» и «Енисея» в ФНЛ—2017/18

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и помощник наставника «Енисея» Егор Титов заключили пари, чья команда окажется выше по итогам сезона-2017/18 в ФНЛ. Об этом сообщил главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.
«Возможность заключить пари я предоставил Егору Титову, они с Андреем чуть ли не ежедневно на связи. У них есть некая договорённость, что они заключат пари. Но вопрос не денежный, поверьте. У них свои интересы.
С Андреем мы давно дружим, это ни для кого не секрет. Не ожидал, что мы с ним будем соперничать в ФНЛ. В этом году мы будем принципиальными соперниками. За пределами поля будем дружить, но на футбольном поле друзей не бывает. Мне бы хотелось обыграть его команду, ему хочется обыграть мою. Игра покажет, кто сильнее», — сказал Аленичев.