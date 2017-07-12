Президент «Арарата»: у Павлюченко и Измайлова достаточно спортивной мотивации

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал переходы полузащитника Марата Измайлова и нападающего Романа Павлюченко.
«Они большие профессионалы. Не могу сказать, что Измайлов с Павлюченко уже на сходе и пришли к нам доигрывать ради денег. У них ещё достаточно спортивной мотивации. С каждым из них я беседовал, и у каждого увидел желание добиться результата с нашей командой, помочь клубу в развитии. С обоими не составило труда найти общий язык. С Маратом за три дня обо всём договорились. Мы были очень заинтересованы в нём.
Считаю Измайлова одним из топ-футболистов России. У него и так фантастическая карьера, а если бы не травмы, он смог бы заиграть в любой команде мира. Я предлагал ему провести сбор с командой, на что Марат честно ответил: «Не хочу предстать перед ребятами не в форме. Я сам подойду, подготовлюсь». И знаете, что после медосмотра сказал наш доктор? «По большинству показателей лучший – Измайлов». Это ли не пример высочайшего профессионализма?» — сказал Оганесян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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