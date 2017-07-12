Президент «Арарата»: приобретения ещё возможны. Думаю, мы вас удивим

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян отметил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.
«Пока трансферное окно не закроется, у нас могут быть ещё приобретения. Я думаю, мы ещё удивим вас.
Мы не стремимся брать исключительно возрастных или, наоборот, юных игроков. Сейчас, например, взяли вратаря Шитова из «Локомотива», который привлекается в юношескую сборную. Принцип комплектования прост: это должны быть хорошие футболисты, соответствующие задаче клуба. А она у нас однозначная – выход в ФНЛ», — сказал Оганесян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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