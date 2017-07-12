Кудряшов: Бердыев мне как второй папа, за ним был готов пойти в любую команду

Защитник Фёдор Кудряшов, который этим летом перешёл из «Ростова» в казанский «Рубин», ответил на вопрос о причинах, из-за которых он решился сменить клуб. По словам игрока, ключевой стала фигура наставника казанцев Курбана Бердыева.
«Бердыев мне как второй папа. За ним был готов пойти в любую команду. Переговоры с «Рубином» вели уже после Кубка конфедераций—2017. Чувствую в команде энтузиазм», — цитирует Кудряшова «Спорт Бизнес Online».
Кудряшов провёл в «Ростове» полтора года. «Ростов» объявил о переходе 30-летнего защитника в «Рубин» 1 июля.
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