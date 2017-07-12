Бердыев: у Сесара Наваса возникли проблемы с отцом, но в «Рубине» его ждут

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к новому сезону и ответил на вопрос о ситуации с защитником Сесаром Навасом.
«Мы дома. Чувствуем ответственность, команда комплектуется с учётом финансового фэйр-плей и задач в чемпионате. Есть удовлетворение от работы на сборе. В первую очередь на сборах делали упор на работе с обороной. Надеялись, что Сесар Навас будет цементировать, но у него возникли проблемы с отцом. Но мы ждём его.
Как новая база? Отличные условия, как и новое поле", — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».
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