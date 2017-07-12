Тренер «Арарата»: с таким составом глупо ставить задачу не вылететь из ПФЛ

Новый главный тренер московского «Арарата» Сергей Булатов рассказал о подготовке команды к сезону.
«Специфика работы есть своя и с известными футболистами, и с теми, которые только начинают. Они такие же члены нашего коллектива, как и молодые ребята. По своему опыту могу судить: чем человек более мастеровитый, звёздный и сильный, тем он проще в общении и тем больше от него будет пользы для команды. Мы в соответствии с регламентом поставлены в определённые рамки: на поле должно быть два футболиста 1996-97 годов рождения. У нас есть группа таких ребят, человек 6-7, которые будут получать своё игровое время. Его количество напрямую будет зависеть от качества их игры. Комплектование практически завершено.
Команда подобралась, на мой взгляд, мастеровитая. А для решения задачи главное быть в хорошем физическом и ментальном состоянии. С таким набором исполнителей ставить задачу не вылететь из ПФЛ было бы глупо. Мы хотим побеждать в каждом матче и двигаться дальше. Чёткого представления о соперниках пока нет: многие клубы комплектуются заново, и понять их реальную силу невозможно. Я знаю, что в нашей команде порядок, и мы будем биться за победу в каждом матче", — сказал Булатов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Видео доступно на «Чемпионате».